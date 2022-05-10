Фоторепортаж

Самое трогательное фото 9 мая – СМИ показали кадр, который заставил прослезиться многих

Многих пользоватей соцсетей очень задело фото, где изображен ветеран Второй мировой войны, стоя на колене пред знаменем собственного фронта. Именно сама история снимка стала причиной слез немалого количества комментаторов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«Самое трогательное фото 9 мая. Ветеран ВОВ, полковник, Ярошенко Павел Сафронович из Беларуси решил встать на колено пред знаменем собственного фронта, дабы попрощаться с ним. Павел Сафронович сказал, что это его последний День Победы…», – сообщил источник.

На этом фоне многие люди начали писать, что им жаль от того, как быстро уходит поколение, которое принесло великую победу над нацистской Германией. Многие в комментариях писали, что сами плачут и скорбят за всеми теми, кого убили в той войне или кто умер уже после нее.

Как сообщалось ранее, Россия готовится к крупному наступлению на Украину: НАТО предупредило Киев о важном событии.

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С 12:00 до 19:00 прошла церемония прощания, которая базировалась в Терминале В аэропорта "Борисполь".

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