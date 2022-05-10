Стало известно, сколько финнов поддерживают вступление своей страны в НАТО: Береза представил статистику

На фоне недавно начавшейся войны России с Украиной одна из северных стран решила избежать подобной участи. Финляндия, как известно, не так давно подала заявку на вступление в Североатлантический альянс.

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Об этой информации сообщил бывший нардеп Украины Борислав Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«76% финнов решили поддержать идею вступления в НАТО. Хотя при этом в марте процент доходил только до 60. В декабре 2021 года и вовсе он был в пределах 30%. С интересом послушаю русню о том, что Путин сумел всех переиграть», – коротко подметил Береза.

Более того, известно, что Финляндия решила стягивать вооружение к своим восточным границам, поскольку РФ еще несколькими неделями ранее начала угрожать Хельсинкам. Так же появляются тревожные сообщения и даже видоролики, где ВС РФ направляют свою технику в сторону Финляндии.

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