Ощадбанк выпустил важное заявление для переселенцев: что нужно знать

Новая информация по поводу банковских карт

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Ощадбанк выпустил важную информацию для переселенцев. Стало известно, что украинский банк не будет блокировать карты внутренне перемещенных лиц до первого октября этого года.

В пресс-службе банка сообщили, что карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету „Мій рахунок“, срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года, пишет УРА-Информ.

Также в Ощадбанке отметили, что продолжается перевыпуск карт по графику, после чего они доставляются в отделения. Там заявили, что если пришло смс-уведомление, значит перевыпущенная карта уже в отделении.

«Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и в дальнейшем рассчитываться старой карточкой до 1 октября», — отметила пресс-служба украинского банка.

Ранее переселенец рассказал о возвращении в Донецк. Он отметил, что город изменился в худшую сторону.