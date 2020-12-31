Политика Экономика

В Минобороны пообещали Зеленскому купить три самолета Ан-178

Президент также предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 года

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Министерство обороны Украины и ГП «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве относительно строительства авиасуден для ВСУ. Известно, что в рамках сотрудничества «Антонов» поставит украинским военнослужащим три новых военно-транспортных самолета Ан-178. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В ведомстве отметили, что украинская армия может получить новые самолеты от Антонова. Это произойдет впервые за время независимости Украины.

«Эти новые самолеты построены украинскими гражданами, из украинских составляющих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть», – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский, в свою очередь, предложил государственным заказчикам в грядущем году продолжить работу над новыми контрактами на производство Ан-178

Ранее сообщалось, что правительство Ирана решило компенсировать по 150 000 долларов семьям жертв катастрофы самолета Boeing компании МАУ, сбитого в январе в Тегеране.

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