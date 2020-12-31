Экономика

Украинцы смогут сэкономить при оплате за газ до 40%, Зеленский

Зеленский отметил, что уже обсудил с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым вопрос стоимости газа для граждан

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На территории украинского государства с августа 2020 года начал работать рынок газа для населения страны. Отныне граждане могут свободно выбрать себе поставщика газа с выгодными для себя условиями. Помимо этого, помочь украинскому населению сэкономить на счетах за газ могут государственные компании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую области, пишет УРА-Информ.

«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. «Нафтогаз» четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле «, — подчеркнул Зеленский.

При этом, Зеленский отметил, что уже обсудил с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым вопрос стоимости газа для граждан.

«Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у «Нафтогаза» сегодня самые дешевые цены из всех поставщиков», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что уже с первого января грядущего года на территории Украины подорожает доставка газа.

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