Дело против РФ: Энергоатом собирается подать иск $100 млн

Точная сумма иска будет определена после работы юристов и не раньше, чем через полгода

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НАЭК Энергоатом хочет подать арбитражный иск против России на около 100 млн долларов. Об этом сообщил и.о. президента Энергоатома Петр Котин в интервью LIGA.net, передает УРА-Информ.

Он отметил, что государственная компания собирается судиться с Россией из-за потери Донузлавской ВЭС, которая расположена в оккупированном Российской Федерацией украинском Крыму.

Там отметили, что после оккупации полуострова в 2014 году этой ветроэлектростанцией завладела компания Крымские генерирующие системы.

«Это предварительная цифра. Точная сумма иска будет определена после работы юристов и не раньше, чем через полгода», – сказал Котин.

Ранее сообщалось, что проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств.