В Нью-Дели могут отменить женский чемпионат мира по боксу

Участницы соревнования, которое пройдет 15-24 ноября, начали жаловаться на трудности в проведении тренировок. Это связано с сильной загрязненностью воздуха в столице Индии.

По состоянию на 13 ноября, содержания токсичных веществ в воздухе в восемь раз превышает допустимые нормы. Несмотря на попытки власти снизить количество смога, остановив строительные работы по городу и ограничив движение транспортных средств, проведение чемпионата все еще под угрозой срыва.

Сообщается, что для защиты от токсичного воздуха, спортсменкам рекомендуют носить хирургические маски и обматывать нижнюю часть лица шарфами, но девушки жалуются на боли в глазах.

Стоит отметить, что чрезмерная загрязненность воздуха в городе связана с производственными выбросами и со сжиганием остатков после сбора урожая. Нью-Дели признан одним из самых загрязненных городов на планете.

Все спортсменки взволнованы, боятся что экология индийской столицы негативно скажется на их здоровье.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский боец Александр Усик вошел в тройку лучших боксеров мира. Рейтинг составлялся без учета весовой категории спортсменов.