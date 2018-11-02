Матч Украина-Турция под угрозой переноса из Днепра - ФОТО

Предполагется, что организаторы соответствующий матч могут перенести в один из турецких городов. Причина не сообщается.

В последний раз сборная Украины играла на "Днепр-Арене" в 2009 году. Тогда в отборе к Чемпионату мира-2010 "сине-желтые" обыграли сборную Англии (1:0).

Добавим, поединок запланирован на 20 ноября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины в четверг, 6 сентября, на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.