Порошенко поздравил победителей "Игр Непокоренных" с золотыми медалями

Как написал в понедельник утром, 22 октября, на своей страничке в социальной сети глава государства, уже первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018.

Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые получили эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп, – написал президент.

Напомним, международные спортивные соревнования для бывших и действующих военных "Игры Непокоренных" проходят в Австралии.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 21 октября, Денис Фищук выиграл в велогонках на время бронзу, а Сергей Шимчак занял четвертое место.

Украинская делегация находится в Сиднее с 18 октября.