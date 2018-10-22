09:32 22.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил победителей "Игр Непокоренных" с золотыми медалями

Президент Украины Петр Порошенко поздравил участников "Игр Непокоренных", которые проходят в Сиднее с первыми победами.

Порошенко поздравил победителей

Как написал в понедельник утром, 22 октября, на своей страничке в социальной сети глава государства, уже первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018.

Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые получили эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп, – написал президент.

Напомним, международные спортивные соревнования для бывших и действующих военных "Игры Непокоренных" проходят в Австралии.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 21 октября, Денис Фищук выиграл в велогонках на время бронзу, а Сергей Шимчак занял четвертое место.

Украинская делегация находится в Сиднее с 18 октября.


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