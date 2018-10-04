Ломаченко признался с кем боится встретится на поединке - ФОТО

Топ-боксер планеты украинский чемпион в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко рассказал, что не все соперники ему под силу. Об этом сообщает издание BoxNation.
Как утверждает украинский боксер, пока он не сможет преодолеть американца чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. По его мнению, он отличается в весовой категории с украинцем.
При этом, Ломаченко назвал Кроуфорда одним из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.
"Если я проведу сейчас с ним поединок, думаю, я проиграю. Но в будущем, возможно, бой состоится, увидим", - признал Ломаченко.
Добавим, американец сейчас выступает в весовой категории до 66,6 кг, а украинец - до 61,2 кг.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик считает, что "по-настоящему" Крымкий полуостров принадлежит Богу. Боксер очень сожалеет о сложившихся событиях между двумя государствами - Россией и Украиной.