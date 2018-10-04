Ломаченко признался с кем боится встретится на поединке - ФОТО

Как утверждает украинский боксер, пока он не сможет преодолеть американца чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. По его мнению, он отличается в весовой категории с украинцем.

При этом, Ломаченко назвал Кроуфорда одним из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.

"Если я проведу сейчас с ним поединок, думаю, я проиграю. Но в будущем, возможно, бой состоится, увидим", - признал Ломаченко.

Добавим, американец сейчас выступает в весовой категории до 66,6 кг, а украинец - до 61,2 кг.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик считает, что "по-настоящему" Крымкий полуостров принадлежит Богу. Боксер очень сожалеет о сложившихся событиях между двумя государствами - Россией и Украиной.