19:54 04.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Боксёр говорит только одним языком — своим выступлением: Кличко рассказал о спаррингах с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлой весовой категории украинец Владимир Кличко поведал о перспективах единственного обладателя чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности Александра Усика в супертяжелом весе.

Боксёр говорит только одним языком — своим выступлением: Кличко рассказал о спаррингах с Усиком

Об этом он рассказал в украинской столице на конвенции WBC, передают иностранные СМИ.

Что вы думаете об украинских боксёрах, которые боксируют в наше время: Василии Ломаченко, Александре Усике, Александре Гвоздике?

Я потрясён Александром Усиком, у него сейчас отличные рейтинги. Он очень молод. За малое количество боёв стал абсолютным чемпионом. Я верю, что бокс в Украине имеет давние традиции, имеет различных чемпионов, таких как Ломаченко и Усик. Я верю, что эти ребята покажут великие бои в будущем. Фаны со всего мира любят их, потому что боксёр говорит только одним языком — своим выступлением. Если ты выступаешь хорошо, тебя принимают.

Вы видите Усика в супертяжёлом дивизионе? 

На самом деле мы спарринговали три недели назад. У него прекрасная техника. Мне было очень непросто, хотя я всё ещё в форме. Я думаю, у него есть шанс в супертяжёлом дивизионе. Это займёт некоторое время, чтобы подстроиться. Это примерно как любительский и профессиональный бокс. Всё тот же спорт, но в тяжёлом и супертяжёлом дивизионах техника разная.

Что вы можете сказать Белью по поводу боя с Усиком? 

Белью собирается встретиться с очень опытным, технически лучшим Усиком, который непобедим и является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Я думаю, Белью будет непросто. Я желаю моему земляку продолжить победную серию. Но я скажу кое-что, что знают фаны. Белью — это отличный боец, он умеет преподносить сюрпризы в ринге, переворачивать поединки с ног на голову. Этот бой будет действительно увлекательным для болельщиков всего мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вызвал на бой британца Энтони Джошуа.


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