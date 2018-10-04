Боксёр говорит только одним языком — своим выступлением: Кличко рассказал о спаррингах с Усиком

Об этом он рассказал в украинской столице на конвенции WBC, передают иностранные СМИ.

Что вы думаете об украинских боксёрах, которые боксируют в наше время: Василии Ломаченко, Александре Усике, Александре Гвоздике?

Я потрясён Александром Усиком, у него сейчас отличные рейтинги. Он очень молод. За малое количество боёв стал абсолютным чемпионом. Я верю, что бокс в Украине имеет давние традиции, имеет различных чемпионов, таких как Ломаченко и Усик. Я верю, что эти ребята покажут великие бои в будущем. Фаны со всего мира любят их, потому что боксёр говорит только одним языком — своим выступлением. Если ты выступаешь хорошо, тебя принимают.

Вы видите Усика в супертяжёлом дивизионе?

На самом деле мы спарринговали три недели назад. У него прекрасная техника. Мне было очень непросто, хотя я всё ещё в форме. Я думаю, у него есть шанс в супертяжёлом дивизионе. Это займёт некоторое время, чтобы подстроиться. Это примерно как любительский и профессиональный бокс. Всё тот же спорт, но в тяжёлом и супертяжёлом дивизионах техника разная.

Что вы можете сказать Белью по поводу боя с Усиком?

Белью собирается встретиться с очень опытным, технически лучшим Усиком, который непобедим и является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Я думаю, Белью будет непросто. Я желаю моему земляку продолжить победную серию. Но я скажу кое-что, что знают фаны. Белью — это отличный боец, он умеет преподносить сюрпризы в ринге, переворачивать поединки с ног на голову. Этот бой будет действительно увлекательным для болельщиков всего мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вызвал на бой британца Энтони Джошуа.