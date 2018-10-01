Усик рассказал о рисках во время поездки в Москву на бой с Гассиевым

Об этом Усик откровенно высказался интервью "112 Украина".

Сообщается, что в июле 2018 года состоялся поединок с Муратом Гассиевым.

"Если бы я проиграл, то стал бы просто изгоем. Я даже боюся с кем меня бы сравняли, скорее всего обвинили бы чуть бы не в государственной измене", - отметил боксер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик сымитировал игру на пианино. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на инстаграм-странице "easyonsport". На этот раз Усик сыграл "К Елизе" Бетховена.