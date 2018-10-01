12:54 01.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик рассказал о рисках во время поездки в Москву на бой с Гассиевым

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что очень сильно нервничал из-за поединка в Москве. По мнению боксера, украинцы не простили бы его поражение с Муратом Гассиевым.

Усик рассказал о рисках во время поездки в Москву на бой с Гассиевым

Об этом Усик откровенно высказался интервью "112 Украина".

Сообщается, что в июле 2018 года состоялся поединок с Муратом Гассиевым. 

"Если бы я проиграл, то стал бы просто изгоем. Я даже боюся с кем меня бы сравняли, скорее всего обвинили бы чуть бы не в государственной измене", - отметил боксер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик сымитировал игру на пианино.  Об этом свидетельствует видео, опубликованное на инстаграм-странице "easyonsport". На этот раз Усик сыграл "К Елизе" Бетховена. 


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