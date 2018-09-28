Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

Отмечается, что все этапы турнира будут состоять из одного матча.

Таким образом, по результатам жеребьевки на футбольном поле встретятся "Черноморец" с полтавской командой "Ворскла", "Шахтёр" будет соревноваться с "Олимпиком", "Калуш" с "Днепром-1". Уже который раз подряд "Десна" сыграет с "Зарёй", "Мынай" с "Динамо", "Горняк" со "Львовом", а "Черкащина-Академия" вступит в борьбу с "Карпатами".

Базовая дата проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины состоится 31 октября.

Добавим, что турнир Кубка Украины проходит ежегодно для украинских футбольных команд, проходящий по олимпийской системе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", брат звездного футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси может ненадолго оказаться за решеткой. Испанские правоохранители обвиняют Матиаса в незаконном хранении огнестрельного оружия разного калибра.