14:50 28.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

Сегодня 28 сентября состоится жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

Отмечается, что все этапы турнира будут состоять из одного матча.

Таким образом, по результатам жеребьевки на футбольном поле встретятся "Черноморец" с полтавской командой "Ворскла", "Шахтёр" будет соревноваться с "Олимпиком", "Калуш" с "Днепром-1". Уже который раз подряд "Десна" сыграет с "Зарёй", "Мынай" с "Динамо", "Горняк" со "Львовом", а "Черкащина-Академия" вступит в борьбу с "Карпатами".

Базовая дата проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины состоится 31 октября.

Добавим, что турнир Кубка Украины проходит ежегодно для украинских футбольных команд, проходящий по олимпийской системе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", брат звездного футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси может ненадолго оказаться за решеткой. Испанские правоохранители обвиняют Матиаса в незаконном хранении огнестрельного оружия разного калибра.


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