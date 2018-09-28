Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

Сегодня 28 сентября состоится жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что все этапы турнира будут состоять из одного матча.
Таким образом, по результатам жеребьевки на футбольном поле встретятся "Черноморец" с полтавской командой "Ворскла", "Шахтёр" будет соревноваться с "Олимпиком", "Калуш" с "Днепром-1". Уже который раз подряд "Десна" сыграет с "Зарёй", "Мынай" с "Динамо", "Горняк" со "Львовом", а "Черкащина-Академия" вступит в борьбу с "Карпатами".
Базовая дата проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины состоится 31 октября.
Добавим, что турнир Кубка Украины проходит ежегодно для украинских футбольных команд, проходящий по олимпийской системе.
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