Джошуа нокаутировал Поветкина не оставив шансов для сомнений у судей

В первых 6-ти раундах британец проверял соперника со "второго этажа" и тестил его оборону. В 5 раунде "русский богатырь" пошел в атаку, что заставило Джошуа немного "похолдить" и перейти в оборону. Уже под конец первой половины боя стало понятно, что британец существенно опережает Поветкина в выносливости на коротких дистанциях.

Под конец 6 раунда у россиянина прошла комбинация из трех ударов, которые добавили в его актив несколько десятков очков. Однако, к началу 7 раунда правый хук Джошуа, прилетевший россиянину в челюсть, сбил соперника с ног. Поветкин сумел подняться, но второй джэб от Джошуа окончательно завершил 16-минутный бой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший чемпион мира Владимир Кличко считает Энтони Джошуа фаворитом в предстоящем противостоянии с Александром Поветкиным.