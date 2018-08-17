ФК "Львов" наконец то назначил главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не сообщаются. При этом тренерский штаб "сине-золотых львов" остался без кадровых изменений - Батиста, Юрий Панфилов, Тарас Гребенюк и Сергей Борзенко продолжают работать с командой.

Большая часть тренерской карьеры Бакалова прошла в структуре киевского "Арсенала", где с 2010 по 2011 год он работал в должности главного тренера. Также в активе наставника - работа в грузинском "Зугдиди" и каменской "Стали".

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что на посту главного тренера ФК "Львов" Владимир Мазяр заменит бразильца Жилмара. Он уволился из-за несоответствия должности - не имел тренерской лицензии для работы в УПЛ.