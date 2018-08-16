Хачериди в очередной раз доказал футбольному миру, что он украинец

Об этом на своей Twitter-странице написал заместитель главного редактора "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров написал.

Так, во время матча между греческим ПАОК и российским "Спартаком", который закончился в ничью, игроки греческой команды подошли поблагодарить своих болельщиков. В этот момент Хачериди приподнял футбольные гетры, чтобы свои щитки с украинским трезубом и в "желто-синем" двуколоре.

Стоит отметить, что ранее УЕФА рассмотрел многочисленные российских журналистов и политиков по матчу квалификации Лиги чемпионов Спартак - ПАОК, в котором украинский защитник Евгений Хачериди показал московским трибунам щитки в цветах украинского флага. Футболиста решили не наказывать за подобный поступок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно защитник сборной Украины Евгений Хачериди принял решение стать игроком греческого клуба ПАОК.