15:41 11.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина находится в одном шаге от финала на полях Монреаля

Пятая ракетка мира Элина Свитолина стала первой участницей полуфинала турнира WTA Premier. Об этом передает пресс-служба теннисного турнира. 

Свитолина находится в одном шаге от финала на полях Монреаля

Украинке успешно удалось обыграть 15-ю ракетку мира бельгийку Элизу Мартинес. В первом сэте соперница захватила инициативу на корте и лидировала в счете 4:0. Свитолина взяла победный темп на своих подачах и следующие 5 геймов она забрала в свой актив.

Во втором сэте Свитолина на кураже продолжила победный брейк в исполнении 5-й сеяной - 6:3. Статсмэн спортсменки подсчитал, что за 1 час и 26 минут оформила 5 эйсов, 5 двойных ошибок при 5 из 7 брейкпойнтив.

Свой следующий спарринг Элина проведет с чемпионкой US Open 2017 американкой Слоан Стивенс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее пятая ракетка мира Элина Свитолина с полной уверенностью пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Торонто. 


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