Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Монреале

Отметим, что украинская профессиональная теннисистка в третьем круге обыграла британку Йоханну Конту со счетом 6:3, 6:4. В частности, которая занимала 43-е место в мировом рейтинге.

По предварительным данным, соответствующий матч продолжался 1 час 25 минут. Так, за это время Свитолина сделала четыре эйса, четыре брейка и допустила три двойные ошибки. При этом, на счету Конты четыре подач навылет, два реализованных брейк-поинта и пять ошибок при вводе мяча в игру.

Стоит добавить, что в четвертьфинале турнира в Монреале соперницей Свитолиной станет бельгийка Элиз Мертенс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний.