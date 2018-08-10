10:18 10.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Монреале

Пятая ракетка мира Элина Свитолина с полной уверенностью пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Торонто. Об этом сообщает Xsport.

Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Монреале

Отметим, что украинская профессиональная теннисистка в третьем круге обыграла британку Йоханну Конту со счетом 6:3, 6:4. В частности, которая занимала 43-е место в мировом рейтинге.

По предварительным данным, соответствующий матч продолжался 1 час 25 минут. Так, за это время Свитолина сделала четыре эйса, четыре брейка и допустила три двойные ошибки. При этом, на счету Конты четыре подач навылет, два реализованных брейк-поинта и пять ошибок при вводе мяча в игру.

Стоит добавить, что в четвертьфинале турнира в Монреале соперницей Свитолиной станет бельгийка Элиз Мертенс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний.


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  • Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина рассказала, что для нее является главным жизненным приоритетом. Об этом четвертая ракетка мира сообщила по случаю победы турнира серии WTA Premier в Дубае, где в финале она обыграла россиянку Дарью Касаткину.

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