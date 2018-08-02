10:44 02.08.2018 | Спорт | Новости
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Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Вчера вечером, первого августа, окончательно определились последние девять участников третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Среди пар, которые будут играть в Лиге чемпионов оказались БАТЭ, "Мальме", "Аякс", и ПАОК.

Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Сообщается, что соперником московского "Спартака" станет греческий ПАОК, который во втором квалификационном раунде турнира по итогам двух встреч обыграл "Базель".

По предварительной информации, первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из города Салоники. При этом, в ответном матче ПАОК также оказался сильнее – матч в Швейцарии завершился со счетом 3:0 в пользу греческой команды.

Путь чемпионов:

"Селтик" (SCO) - АЕК (GRE)
"Зальцбург" (AUT) - "Шкендия" (MKD)
"Црвена Звезда" (SRB) - "Спартак" Трнава (SVK)
"Карабах" (AZE) - БАТЭ (BLR)
"Астана" (KAZ) - "Динамо" Загреб (CRO)
"Мальме" (SWE) - "Види" (HUN)

Путь представителей лиг:

"Стандард" (BEL) - "Аякс" (NED)
"Бенфика" (POR) - "Фенербахче" (TUR)
"Славия" Прага (CZE) - "Динамо" Киев (UKR)
ПАОК (GRE) - "Спартак" Москва (RUS)

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", команда Александра Бабича провела первый поединок в Лиге Европы.


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