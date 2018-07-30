11:44 30.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские студенты зовоевали 10 медалей на Европейских университетских играх в Португалии - ФОТО

Студенты украинских вузов добыли две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на IV Европейских университетских играх, которые проходили с 15 до 28 июля 2018 в городе Коимбре. Таким образом, наша страна заняла 12-е место в общекомандном зачете среди 39 европейских стран.

Украинские студенты зовоевали 10 медалей на Европейских университетских играх в Португалии - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Как отмечается, соревнования проходили по 13 видам спорта. Там спортсмены украинского государства доказывали первенство в шести категориях - футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академическая гребля и бадминтон.

В пресс-службе также говорится о том, что украинскую сборную представляли спортсмены пять вузов: НТУ "Харьковский политехнический институт", Киевского университета им. Б. Гринченко, Сумского государственного университета, Черноморского национального университета им. П. Могилы, Прикарпатского национального университета им. В. 

Добавим, что подобные мероприятие проходят раз в два года в различных европейских городах. В текущем году в играх приняли участие более 4000 спортсменов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дректор теннисного турнира Александр Островский рассказал, что украинская теннисистка Элина Свитолина не захотела ехать на  турнир Moscow River Cup в России. В то же время он  выразил огромную надежду, что в будущем первая ракетка Украины все же выступит в Москве.


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