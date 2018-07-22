10:19 22.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Батя в здании!": Александр Усик показал россиянину Гассиеву, где его место - ФОТО

 В финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. Об этом говорится на официальном сайте ФБУ.

Практически весь бой прошел "под диктовку" нашего соотечественника. Россиянин, даже несмотря на поддержку трибун, уже в третьем раунде растерялся и не мог "подогнать" свой тиль ведения боя под дистанцию Усика.

В четвертом раунде несмотря на большую работу рук Усик пропустил в конце трехминутки удар в бороду. Так продолжалось до 8 раунде, где уже даже зрители видели "шатания" Гасисева, казалось, что вот-вот тренер россиянина бросит полотенце на ринг.

Однако, бой продлился все 12 раундов и по результатам судей победу со счетом 120:108, 119:109, 119:109 одержал наш соотечественник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев на предспарринговой конференции заявили, что их поединок может побить рекорды телевизионных просмотров в мире бокса. 


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