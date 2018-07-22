"Батя в здании!": Александр Усик показал россиянину Гассиеву, где его место - ФОТО

Практически весь бой прошел "под диктовку" нашего соотечественника. Россиянин, даже несмотря на поддержку трибун, уже в третьем раунде растерялся и не мог "подогнать" свой тиль ведения боя под дистанцию Усика.

В четвертом раунде несмотря на большую работу рук Усик пропустил в конце трехминутки удар в бороду. Так продолжалось до 8 раунде, где уже даже зрители видели "шатания" Гасисева, казалось, что вот-вот тренер россиянина бросит полотенце на ринг.

Однако, бой продлился все 12 раундов и по результатам судей победу со счетом 120:108, 119:109, 119:109 одержал наш соотечественник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев на предспарринговой конференции заявили, что их поединок может побить рекорды телевизионных просмотров в мире бокса.