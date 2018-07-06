11:52 06.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Манчестер Сити" продает украинского футболиста Зинченко

На днях "Вулверхэмптон" согласовал с "Манчестер Сити" переход украинского игрока Александра Зинченко в свою команаду. Так, за полузащитника новичок Премьер-лиги заплатит 12 миллионов фунтов, еще четыре миллиона прописаны в сделке в виде бонусов.

Об этом сообщил известный английский журналист Тим Нэш в своем микроблоге в Тwitter.

Отметим, что 21-летний Александр Зинченко, который начал заниматься футболом в Радомышле на Житомирщине, является выпускником академии "Шахтера", за который не провел ни одного матча. Выступал за российскую "Уфу" и голландский ПСВ, в котором "Ман Сити" отдавал футболиста в аренду.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей на непривычной для себя позиции левого защитника и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство донецкого футбольного клуба "Шахтер" всереьз задумалось над покупкой форварда киевского "Динамо" Мбокани.


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