"Манчестер Сити" продает украинского футболиста Зинченко

Об этом сообщил известный английский журналист Тим Нэш в своем микроблоге в Тwitter.

Отметим, что 21-летний Александр Зинченко, который начал заниматься футболом в Радомышле на Житомирщине, является выпускником академии "Шахтера", за который не провел ни одного матча. Выступал за российскую "Уфу" и голландский ПСВ, в котором "Ман Сити" отдавал футболиста в аренду.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей на непривычной для себя позиции левого защитника и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство донецкого футбольного клуба "Шахтер" всереьз задумалось над покупкой форварда киевского "Динамо" Мбокани.