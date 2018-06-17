У "Шахтера" появилась достойная замена Пятову

Сам Александр остался очень доволен своим трансфером, ведь теперь на его пути будут новые матчи и титулы, которые он бы не смог завоевать в родных "Карпатах". Точная сумма покупки голкипера не разглашается. Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин пообещал озвучить ее во время личной пресс-конференции Шевченко, где ему вручат вратарскую форму.

"Каждый футболист мечтает играть в лучшем клубе своей страны, и я не исключение", - прокомментировал свой переход Шевченко.

Стоит отметить, что молодой вратарь прошел довольно длинный и тернистый путь в своей футбольной карьере. Шевченко является воспитанников запорожского "Металлурга". В юношеском возрасте он выступал за ужгородской "Говерлу", донецкий "Олимпик", грузинские "Торпедо" и "Дилу", луганскую "Зарю".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный директор ФК " Шахтер" Сергей Палкин дал несколько комментариев по поводу изменения состава команды. Директору пришлось очень долго и ожесточенно дискутировать с рулевым команды Паолом Фонсекой, чтобы четко определиться с будущим составом команды, особенно после поражения в Лиге чемпионов.