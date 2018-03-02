14:54 02.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Елена Пидгрушная не планирует завершать карьеру по биатлону

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная преждевременно завершила сезон 2017-2018, но уходить из спорта не собирается.

Елена Пидгрушная не планирует завершать карьеру по биатлону

Об этом сообщает UA:Биатлон на своей страничке в Facebook.

Как заявила сама украинская биатлонистка, она действительно пропускает концовки сезона. Однако речь об завершение карьеры пока не идет. Сейчас все силы направлены на поиски тренера, поскольку когда будет тренер - будет Пидгрушная.

Отметим, что заключительная часть олимпийского сезона стартует 8-11 марта в Контиолахти. А уже 15-18 марта продолжится в Холменколлене, а завершится 22-25 марта этапом в Тюмени.

Кстати, Пидугршная была в составе сборной Украины на Олимпийских играх, но не успела набрать форму и не пробежала ни одной гонки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первыми олимпийскими чемпионами по керлингу в дабл-миксте стали канадцы.


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