Елена Пидгрушная не планирует завершать карьеру по биатлону

Об этом сообщает UA:Биатлон на своей страничке в Facebook.

Как заявила сама украинская биатлонистка, она действительно пропускает концовки сезона. Однако речь об завершение карьеры пока не идет. Сейчас все силы направлены на поиски тренера, поскольку когда будет тренер - будет Пидгрушная.

Отметим, что заключительная часть олимпийского сезона стартует 8-11 марта в Контиолахти. А уже 15-18 марта продолжится в Холменколлене, а завершится 22-25 марта этапом в Тюмени.

Кстати, Пидугршная была в составе сборной Украины на Олимпийских играх, но не успела набрать форму и не пробежала ни одной гонки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первыми олимпийскими чемпионами по керлингу в дабл-миксте стали канадцы.