Российский борец лишился медали из-за допинга

Отмечается, что в допинг-пробе 31-летнего спортсмена найдено запрещенное вещество, содержащееся в лекарстве для восстановления после травмы.

Ранее боец был сильно травмирован, у него была тяжелейшая травма позвоночника и травмирован коленный сустав. Пару лет спортсмен восстанавливался после травмы.

Так, из-за собственной халатности и приема лекарственных средств с запрещенными веществами, боец лишен медали.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", еще одна российская спортсмена попалась на допинге на Олимпийских играх в Южной Корее. Допинг-проба от 18 февраля российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительны результат.