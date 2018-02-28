08:58 28.02.2018 | Спорт | Новости
100187504:nastya

Российский борец лишился медали из-за допинга

Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин лишен серебряной медали в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира-2017 в Париже. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Российский борец лишился медали из-за допинга

Отмечается, что в допинг-пробе 31-летнего спортсмена найдено запрещенное вещество, содержащееся в лекарстве для восстановления после травмы.

Ранее боец был сильно травмирован, у него была тяжелейшая травма позвоночника и травмирован коленный сустав. Пару лет спортсмен восстанавливался после травмы.

Так, из-за собственной халатности и приема лекарственных средств с запрещенными веществами, боец лишен медали.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", еще одна российская спортсмена попалась на допинге на Олимпийских играх в Южной Корее. Допинг-проба от 18 февраля российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительны результат.


Поделиться
Читайте также:
 
Польша посетит Израиль из-за скандального закона об ИНП Македонцы протестуют против переименования страны Боевики более четырех часов обстреливали Светлодарск, ранен один военнослужащий - ВИДЕО Первый министр Шотландии отказывается подписывать законопроект о Brexit
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив