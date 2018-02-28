Определены лучшие спортсмены года по версии академии Laureus - ФОТО

Об этом сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

Помимо Уильямс на звание спортсменки года были номинированы южноафриканская бегунья Кастер Семеня, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса. Также были номинированы три американки: легкоатлетка Эллисон Феликс, пловчиха Кэти Ледеки и горнолыжница Микаэла Шиффрин.

В свою очередь спортсменом года признан швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Кроме швейцарца, который в шестой раз получил награду Laureus, на звание спортсмена года были номинированы португальский футболист мадридского Реала Криштиану Роналду, испанский теннисист Рафаэль Надаль и три британца - велогонщик Крис Фрум, пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и легкоатлет Мо Фара.

К слову, Федерер получил награду в номинации "Возвращение года".

Победитель Кубка конструкторов в Формуле-1 в сезоне-2017 Мерседес признан командой года. В борьбе за звание обошел мадридский футбольный клуб Реал и клуб НБА Голден Стэйт Уорриорз.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международная боксерская Ассоциация признала украинца Александра Хижняка лучшим боксером мира. Вручение престижного трофея прошло в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи в России.