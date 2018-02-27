В состав сборной Украины XII зимних Паралимпийских играх вошли 33 спортсмена - ВИДЕО

Они примут участие в трех видах спорта. Как сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, украинцы будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

Торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной в Южную Корею состоится 28 февраля в Киеве.

Напомним, XII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Как сообщал УРА-Информ, на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Украина завоевала единственную медаль. Золото украинской сборной принес Александр Абраменко в лыжном фристайле.