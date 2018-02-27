09:15 27.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В состав сборной Украины XII зимних Паралимпийских играх вошли 33 спортсмена - ВИДЕО

В Пхенчхан на XII зимние Паралимпийские игры 2018 году отправится сборная команда Украины, в состав которой вошли 33 спортсмен.

В состав сборной Украины XII зимних Паралимпийских играх вошли 33 спортсмена - ВИДЕО

Они примут участие в трех видах спорта. Как сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, украинцы будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

Торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной в Южную Корею состоится 28 февраля в Киеве.

Напомним, XII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Как сообщал УРА-Информ, на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Украина завоевала единственную медаль. Золото украинской сборной принес Александр Абраменко в лыжном фристайле.

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