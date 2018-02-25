Кто же стал победителем общего медального зачета зимних Олимпийских игр в Пехнчхане

Таким образом, победителей в медальном зачете остаются атлеты из Норвегии, второе место за немцами - у них 31 медаль, бронза достается Канаде с 29 медалями. Первая десятка победителей выглядит следующим образом:

1. Норвегия 14-14-11 (39)

2. Германия 14-10-7 (31)

3. Канада 11-8-10 (29)

4. США 9-8-6 (23)

5. Нидерланды 8-6-6 (20)

6. Швеция 7-6-1 (14)

7. Южная Корея 5-8-4 (17)

8. Швейцария 5-6-4 (15)

9. Франция 5-4-6 (15)

10. Австрия 5-3-6 (14)

Украинская сборная смогла добраться до 21-го места в общем рейтинге.

Последний шанс получить золотую медаль сегодня утром представилась украинке Татьяне Антипенко в лыжных гонках, однако атлетка заняла всего лишь 35-место.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Норвегии смогла побить собственный рекорд по количеству завоеванных медалей на зимней Олимпиаде-2018.