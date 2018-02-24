Стали известны последние обладатели медальных наград зимней Олимпиаде в Пхенчхане

Сегодня, 24 февраля на 15-ый день Олимпиады были разыграны медали по сноуборду, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, керлингу и конькобежному спорту. Об этом передает официальный сайт соревнований.
В топ-три попали Норвегия, Германия и Канада. Итоговый день в турнирной таблице медальных зачетов выглядит так:
Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины:
- Золото - Ester LEDECKA (Чехия);
- Серебро - Selina JOERG (Германия);
- Бронза - Ramona Theresia HOFMEISTER (Германия).
Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины:
- Золото - Nevin GALMARINI (Швейцария);
- Серебро - Sangho LEE (Южная Корея);
- Бронза - Zan KOSIR (Словения).
Горнолыжный спорт, командное первенство:
- Золото - Швейцария;
- Серебро - Австрия;
- Бронза - Норвегия.
Керлинг Мужчины, финал:
- Золото - США;
- Серебро - Швеция;
- Бронза - Швейцария.
Украинские атлеты к сожалению не смогли завоевать ни одной награды: сноуборд (Аннамари Данча - 28 место); лыжные гонки (Алексей Красовский - 50 место).
Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Норвегии смогла завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде-2018.