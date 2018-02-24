23:00 24.02.2018 | Спорт | Новости
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Стали известны последние обладатели медальных наград зимней Олимпиаде в Пхенчхане

Сегодня, 24 февраля на 15-ый день Олимпиады были разыграны медали по сноуборду, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, керлингу и конькобежному спорту. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Стали известны последние обладатели медальных наград зимней Олимпиаде в Пхенчхане

В топ-три попали Норвегия, Германия и Канада. Итоговый день в турнирной таблице медальных зачетов выглядит так:

Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины:

- Золото -  Ester LEDECKA (Чехия); 

- Серебро - Selina JOERG (Германия);

- Бронза - Ramona Theresia HOFMEISTER (Германия).

Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины:

- Золото - Nevin GALMARINI (Швейцария);

- Серебро - Sangho LEE (Южная Корея);

- Бронза - Zan KOSIR (Словения).

Горнолыжный спорт, командное первенство:

-  Золото - Швейцария;

- Серебро - Австрия;

- Бронза - Норвегия. 

Керлинг Мужчины, финал:

- Золото - США;

- Серебро - Швеция;

- Бронза - Швейцария.

Украинские атлеты к сожалению не смогли завоевать ни одной награды: сноуборд (Аннамари Данча - 28 место); лыжные гонки (Алексей Красовский - 50 место).

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Норвегии смогла завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде-2018.

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