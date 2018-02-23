В Пхенчхане на допинге поймали еще одного российского спортсмена

Допинг-проба от 18 февраля российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительны результат. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Федерации бобслея России, проба дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

В федерации уверяют, что за несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой.

Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды, - говорится в заявлении федерации.

В свою очередь делегация олимпийских атлетов из России подтвердила положительный результат допинг-пробы Сергеевой, отметив, что в пятницу, 23 февраля, делегация из России получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды олимпийских спортсменов из России Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение будет принято согласно действующему регламенту, - говорится в заявлении делегации.

Напомним, Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда открыл дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщал УРА-Информ, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на Олимпийских играх-2018. Однако Спортивный арбитражный суд аннулировал этот результат и лишил россиян медали.