22:32 22.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Столичное "Динамо" прошло в 1/8 финала Лиги Европы

В Киеве в четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч киевского "Динамо" с греческим АЕКом в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Столичное

Киевляне сыграли вничью. При этом ни одна из команд не забила ни одного мяча. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:0.

Поскольку первая встреча соперников в Афинах завершилась тоже вничью - 1:1, то теперь, благодаря выездном мячу "бело-синие" вышли в следующий раунд второго по значимости еврокубка.

Своих соперника по 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" узнает завтра во время жеребьевки в Швейцарии. Матчи 1/8 финала состоятся 8 и 15 марта.

Напомгим, как сообщал УРА-Информ, в Афинах в четверг вечером, 15 февраля, киевское " Динамо" сыграло свой первый официальный в этом году матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевлян принимал греческий АЕК. Матч закончился со счетом 1:1.

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