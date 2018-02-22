Столичное "Динамо" прошло в 1/8 финала Лиги Европы

Киевляне сыграли вничью. При этом ни одна из команд не забила ни одного мяча. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:0.

Поскольку первая встреча соперников в Афинах завершилась тоже вничью - 1:1, то теперь, благодаря выездном мячу "бело-синие" вышли в следующий раунд второго по значимости еврокубка.

Своих соперника по 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" узнает завтра во время жеребьевки в Швейцарии. Матчи 1/8 финала состоятся 8 и 15 марта.

Напомгим, как сообщал УРА-Информ, в Афинах в четверг вечером, 15 февраля, киевское " Динамо" сыграло свой первый официальный в этом году матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевлян принимал греческий АЕК. Матч закончился со счетом 1:1.