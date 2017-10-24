09:58 24.10.2017 | Спорт | НовостиНовости Украины 100177071:labazovych
Ломаченко продемонстрировал свои футбольные навыки - ВИДЕО
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) не только умеет профессионально боксировать, но и забивать голы. Спортсмен продемонстрировал на видео свои футбольные навыки.
Судя по видео, можно смело сказать, что талантливый человек талантлив во всем. Поскольку, в ролику боксер забивает гол в пустые мини-ворота, а затем пытается забить мяч своему маленькому сыну.
"Хороший спортсмен везде мастер", "Талантливый человек талантлив во всем!", " Vasyl Ronaldo", "На пенсии сможешь в футбол играть", " Хороший человек хороший во всем! Васю в сборную", - отметили в сети.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее перед боем против Гильермо Ригондо чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко решил немного подшутить над одним из высказываний кубинца.