Ломаченко продемонстрировал свои футбольные навыки - ВИДЕО

Так, украинский боксер на своей странице в Instagram поделился роликом, показывающим, как он играет в футбол с сыном Толиком.

Судя по видео, можно смело сказать, что талантливый человек талантлив во всем. Поскольку, в ролику боксер забивает гол в пустые мини-ворота, а затем пытается забить мяч своему маленькому сыну.

"Хороший спортсмен везде мастер", "Талантливый человек талантлив во всем!", " Vasyl Ronaldo", "На пенсии сможешь в футбол играть", " Хороший человек хороший во всем! Васю в сборную", - отметили в сети.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее перед боем против Гильермо Ригондо чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко решил немного подшутить над одним из высказываний кубинца.