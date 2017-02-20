Сборная Украины по биатлону заняла седьмое место на чемпионате мира

Как сообщается, сборная Украины с одной серебряной медалью в женской эстафете 4х6 км разделила седьмое место с командой Беларуси.

"Победительницей стала сборная Германии, завоевавшая восемь медалей – семь золотых и одну серебряную",- гласитет сообщение.

В свою очередь второе место во Франции - одно "золото", два "серебра" и четыре "бронзы". На третьем месте оказалась Чехия - одно "золото", два "серебра" и одна бронзовая медаль.

Кроме того, команда США финишировала на четвертом месте - одна золотая награда и одна "серебряная".

"Сборная Украины разделила седьмое место с Беларусью. У обеих команд по одной серебряной награде. "Желто-синие" завоевали ее в женской эстафете", - говорится в сообщении.

Также добавим, что всего на пьедестал почета за медалями разного достоинства поднимались представители одиннадцати стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафетная гонка Чемпионата мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 2-е место.