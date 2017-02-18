Украинская биатлонистка поразила российского комментатора

Отметим, что российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной, которая на последних метрах обошла француженку Дори-Абер и чешку Габриэлу Коукалову. Реацкия журналиста прозвучала в эфире канала "Матч ТВ".

"Для Украины эта медаль станет подарком судьбы. Казалось, что Пидгрушная выглядит, так скажем, меньшим фаворитом. Но это биатлон и это спорт", - говорил Губерниев на последних метрах дистанции.

"Лена! Что ты делаешь?! Какая молодец Пидгрушная! Ай, да украинки, ай, да молодцы!", - отметил комментатор.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Анастасия Меркушина заняла восьмое место в гонке преследования на чемпионате мира. В свою очеред Елена Пидгрушная на дистанцию не вышла.



