10:21 18.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская биатлонистка поразила российского комментатора

В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафетная гонка Чемпионата мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 2-е место. 

Украинская биатлонистка поразила российского комментатора

Отметим, что российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной, которая на последних метрах обошла француженку Дори-Абер и чешку Габриэлу Коукалову. Реацкия журналиста прозвучала в эфире канала "Матч ТВ".

"Для Украины эта медаль станет подарком судьбы. Казалось, что Пидгрушная выглядит, так скажем, меньшим фаворитом. Но это биатлон и это спорт", - говорил Губерниев на последних метрах дистанции.

"Лена! Что ты делаешь?! Какая молодец Пидгрушная! Ай, да украинки, ай, да молодцы!", - отметил комментатор.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Анастасия Меркушина заняла восьмое место в гонке преследования на чемпионате мира. В свою очеред  Елена Пидгрушная на дистанцию не вышла.

 


 


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