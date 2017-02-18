10:21 18.02.2017 | Спорт | НовостиНовости Украины 100160467:labazovych
Украинская биатлонистка поразила российского комментатора
В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафетная гонка Чемпионата мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 2-е место.
Отметим, что российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной, которая на последних метрах обошла француженку Дори-Абер и чешку Габриэлу Коукалову. Реацкия журналиста прозвучала в эфире канала "Матч ТВ".
"Для Украины эта медаль станет подарком судьбы. Казалось, что Пидгрушная выглядит, так скажем, меньшим фаворитом. Но это биатлон и это спорт", - говорил Губерниев на последних метрах дистанции.
"Лена! Что ты делаешь?! Какая молодец Пидгрушная! Ай, да украинки, ай, да молодцы!", - отметил комментатор.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Анастасия Меркушина заняла восьмое место в гонке преследования на чемпионате мира. В свою очеред Елена Пидгрушная на дистанцию не вышла.