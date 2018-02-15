Встреча в Минске завершилась безрезультатно, - Ирина Геращенко

Подконтрольные Кремлю боевики и их кураторы имеют деструктивную позицию. К сожалению, они блокируют открытие КПВВ "Золотое".

Россияне также не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести при их участии. Об этом в четверг утром, 15 февраля, на своей страничке в Facebook сообщила уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

По ее словам, до сих пор нет вразумительного ответа на украинские предложение по спискам заложников. Вместе с тем боевики пытается привязать освобождения заложников к вопросу амнистии.

Украинская сторона еще раз подтвердила готовность к продолжению процесса освобождения, мы также готовы передать России осужденных за преступления перед Украиной российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля, - пояснил депутат, добавив, что украинская сторона подчеркнула, что в третью годовщину подписания минских соглашений остаются невыполненными ключевые блоки - по безопасности и гуманитарный.

Украина требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создание группы по границе и формирования зон безопасности на украино-российской границе, беспрепятственного доступа туда миссии ОБСЕ на постоянной основе, - подытожила Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик после вчерашнего заседания заявил, что корректировать минские соглашения в связи с предложениями о вводе миротворцев на территорию Донбасса преждевременно. На данный момент слишком рано об этом говорить, потому что пока есть только предложение России по вводу миротворцев, - пояснил он.