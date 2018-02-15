14:29 15.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В школы Одессы детей будут пускать без прививок от кори – ФОТО

Одесский городской совете сегодня, 15 февраля, снял запрет на посещение школ города не привитыми от кори детьми.

В школы Одессы детей будут пускать без прививок от кори – ФОТО

Такое решение специальной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обнародовал депутат горсовета Лилия Леонидова на своей странице в Facebook.

На такое действие повлияла ситуация с меньшей заболеваемостью детей корью. Ранее не привитым от кори детям запрещали посещать учебные заведения в Одессе 28 декабря.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", приказ о перераспределении доз вакцины от кори на Одесскую область подписали в Министерстве здравоохранения Украины.

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