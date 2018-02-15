В школы Одессы детей будут пускать без прививок от кори – ФОТО

Такое решение специальной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обнародовал депутат горсовета Лилия Леонидова на своей странице в Facebook.

На такое действие повлияла ситуация с меньшей заболеваемостью детей корью. Ранее не привитым от кори детям запрещали посещать учебные заведения в Одессе 28 декабря.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", приказ о перераспределении доз вакцины от кори на Одесскую область подписали в Министерстве здравоохранения Украины.