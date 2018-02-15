Умер лидер оппозиции Зимбабве Морган Цвангираи

Отмечается, что политик умер в среду, 14 февраля, после длительной борьбы с раком. Также его смерть подтвердил вице-президент партии Элиас Мудзури, который общался с семьей Цвангираи.

Он был лидером партии "Движение за демократические изменения". Цвангираи всю свою карьеру противостоял 93-летнему Роберту Мугабе, который почти 30 лет правил страной.

Напомним, в середине ноября военные поместили Мугабе под домашний арест. Армия и правящая партия заявили о неспособности президента руководить страной. 21 ноября парламент запустил процедуру импичмента, однако Мугабе согласился на отставку добровольно.

Выборы ожидаются в течение ближайших шести месяцев, а болезнь Цвангираи и его смерть оставила его партию без лидера, что увеличивает шансы на победу правящей партии, теперь возглавляемой Эммерсоном Мнангагва, бывшим заместителем Мугабе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Дании скончался принц Хенрик. Как сказано на сайте королевского двора, супруг королевы Дании Маргрете II скончался на 84-м году жизни во дворце Фреденсборг. Он умер в окружении супруги и двоих сыновей.