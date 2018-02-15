Суд отпустил Труханова на поруки - ВИДЕО

Несмотря на ходатайства прокуратуры, суд отпустил чиновника под личные поручительства. Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства детективам и определил поручителем народного депутата Верховной Рады Украины восьмого созыва Голубова Дмитрия Ивановича.

При этом суд обязал поручителя обеспечить выполнение подозреваемым следующих обязанностей: прибывать к детективу НАБУ, прокурору САП, в Генеральную прокуратуру Украины, следственному судье; не отлучаться из города Одесса без разрешения НАБУ, САП, прокурора или суда, сообщать о месте жительства.

Кроме того, суд обязал Труханова сдать все паспорта. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого определить до 15 апреля 2018 года включительно, добавил судья, освободив подозреваемого из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура просила суд назначить Труханову, которому грозит лишение свободы сроком до 12 лет, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен. В случае залога, прокурор просил суд обязать Труханова сообщать о местонахождении, сдать паспорта, не контактировать со свидетелями, носить средство электронного контроля.