Соломенский суд арестовал бывшего прокурора Сусу без права залога

Суд определил ему наказание в виде содержания под стражей без права залога. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, детективы НАБУ задержали Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь".

Ему инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 июля 2017 года Соломенский районный суд города Киева отправил Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета, хотя прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в пять миллионов гривен. По решению суда Сус находился под домашним арестом в Хмельницком.