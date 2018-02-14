11:32 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Соломенский суд арестовал бывшего прокурора Сусу без права залога

Соломенский районный суд города Киева во вторник, 13 февраля, избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя департамента Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам в сфере экономики Дмитрию Сусу.

Соломенский суд арестовал бывшего прокурора Сусу без права залога

Суд определил ему наказание в виде содержания под стражей без права залога. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, детективы НАБУ задержали Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь".

Ему инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 июля 2017 года Соломенский районный суд города Киева отправил Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета, хотя прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в пять миллионов гривен. По решению суда Сус находился под домашним арестом в Хмельницком.

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