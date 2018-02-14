08:21 14.02.2018 | Общество | Новости
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Немецкий суд признал использование личных данных в Facebook незаконным

Региональный суд в Берлине признал незаконным использование личных данных в социальной сети Facebook.

Немецкий суд признал использование личных данных в Facebook незаконным

Об этом сообщает Reuters. 

Согласно информации издания, группа защиты потребительских прав сделала заявление, что настройки по умолчанию на сайте социальной сети, а также некоторые условия предоставления услуг компанией противоречат потребительскому законодательству.

После этого данное дело передали в суд. После рассмотрения дела, суд счел часть согласия на использование личных данных недействительными.

Известно, что компания Facebook намерена обжаловать это решение суда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.

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