Немецкий суд признал использование личных данных в Facebook незаконным

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации издания, группа защиты потребительских прав сделала заявление, что настройки по умолчанию на сайте социальной сети, а также некоторые условия предоставления услуг компанией противоречат потребительскому законодательству.

После этого данное дело передали в суд. После рассмотрения дела, суд счел часть согласия на использование личных данных недействительными.

Известно, что компания Facebook намерена обжаловать это решение суда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.