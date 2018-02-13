Техосмотр возвращается?

Украинские чиновники уверены - это обязательная и неотвратимая норма, прописанная в Соглашении об ассоциации Украины и Европейского Союза. Обязательный технический осмотр транспортных средств начнут вводить с этого года. Делать это будут поэтапно.

Как заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, технический осмотр, который с 2017 года проходили только транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки, с 2018 года станет обязательным при первой регистрации и перерегистрации авто. Кроме того, пройти техосмотр будут обязаны все автомобили, которые путешествуют в страны Европы, поскольку таково требование договора об ассоциации с Евросоюзом.

Проводить техосмотр будут частные компании, аккредитованные в Национальном агентстве по аккредитации и имеющие необходимую материально-техническую базу. Так как в Европе. В соответствии с их нормативами, технический осмотр автомобилей могут проводить только независимые от государства СТО, которые своей лицензией отвечают за результаты проверки.

По словам заместителя министра, техосмотр необходим еще и потому, что он поможет повысить безопасность дорожного движения. Ведь по данным правоохранителей, большое количество аварий происходит именно из-за того, что машины неисправны.

Такого же мнения и глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич. Он утверждает, что возобновление прохождения техосмотра в Украине продиктовано, в первую очередь, необходимостью контроля технического состояния машин. Часто на дорогах у старых автомобилей отказывают тормоза, а иногда во время движения даже может отлететь колесо. Поэтому государство должно взять под контроль техническое состояние автомобилей. Это позволит уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах и повысит безопасность движения, - считает политик.

Вместе с тем, по этому поводу Кабмином уже разработан законопроект №7317, который предусматривает прохождение новым автомобилем сертификации перед введением в эксплуатацию. Также согласно данному законопроекту, все автомобили будут проходить техосмотр, в том числе и легковые.

В профильном комитете также утверждают, что частные автомобили будут проходить техосмотр один раз в два года, а коммерческий транспорт обяжут проходить эту процедуру каждый год. Ежегодно коммерческий транспорт перевозит около двух миллиардов пассажиров, поэтому его техническое состояние должно быть безупречным. Так как средний возраст автомобилей, передвигающихся по дорогам Украины, составляет 19,5 лет - это очень серьезная проблема. Кроме того, среди нововведений будет и контроль технического состояния коммерческого транспорта непосредственно на дороге. Планируется проверять не менее 5% от всего количества зарегистрированных коммерческих автомобилей. Их на сегодня в Украине насчитывается около 320 тысяч. Чиновник считает, что это позволит сократить риски появления на дорогах транспортных средств, которые технически неисправны и несут угрозу другим участникам движения.

Правда, говорит Дубневич, необходимо ввести новые методы техосмотра, устранив из них коррупционную составляющую. Иначе это будет очередным побором собственников автотранспорта. Есть информация, что в данное время в правительстве такая методика разрабатывается. Насколько она будет успешной, покажет время. Ну а пока стоит поинтересоваться о требованиях нового техосмотра. Ведь он должен проходить по нормам ЕС.

Сегодня в зоне Евросоюза нормы и сроки прохождения техосмотра отличаются в зависимости от страны. Например, в Германии владельцы легковых автомобилей обязаны проводить инспекцию своего "железного коня" не реже одного раза в два года.

Аналогичные правила действуют и в соседней Австрии, но там, в отличие от немцев, специальные круглые стикеры наклеивают не на номерные знаки, а на лобовое стекло. На них указана дата прохождения следующего техосмотра, и пройти его нужно не ранее, чем за месяц до указанной даты.

В Испании техосмотр доверено проводить официальным автодилерам, причем сами забирают автомобиль, осматривают и возвращают его владельцу с уже оформленными документами. Обходиться подобный сервис 45 евро. При необходимости, техосмотр будет проведен в ночное время суток, а к семи утра автомобиль подгонят к порогу владельца.

Во Франции техосмотр является обязательным. Если талон просрочен, автовладельцу выписывают штраф в пределах 90-135 евро, а в случае повторного нарушения можно оказаться в тюрьме.

При этом водителям автомобилей не старше четырех лет проходить техосмотр не нужно. Однако машины, которым уже больше десяти лет, проходят ТО ежегодно. Тут проведением техосмотра занимаются специальные авторизованные центры. Подобных центров очень мало, и на прохождение техосмотра, как правило, существует двухнедельная очередь. Сам процесс занимает не более получаса и стоит 75 евро.

Первые три года от даты выпуска освобождают автомобили от осмотра и в Нидерландах, и Швеции, машины старше тре лет проходят ТО раз в два года.

В Финляндии техосмотр проводят более 90 лет. С 1968 года эти функции возложены на Государственное дорожное агентство, которое с этого года ограничивается проверкой частных авторизованных компаний.

В Англии законодательство, которое определяет порядок прохождения обязательного техосмотра, не изменялось с 1967 года. Занимается техническими осмотрами транспортное министерство, и обходится эта процедура для английских автовладельцев до 57-ми фунтов. На устранение выявленных неисправностей дается срок в десять дней, но за повторное прохождение осмотра платить не надо.

Согласно статистике, в США всего 0,7% аварий на дорогах случаются по причине технической неисправности автомобиля. Поэтому правительства большинства штатов не считают, что из-за столь мизерного процента есть резон тратиться на осмотр каждого автомобиля. Необходимость прохождения процедуры техосмотра полностью отсутствует в тринадцати штатах, а в остальных по этому вопросу действует весьма благосклонное законодательство.

Впрочем, у американских водителей есть вполне объективные причины ездить только на исправных автомобилях и без прохождения обязательного техосмотра. Если неисправность технического средства станет причиной аварии, с виновника, страховой компанией, будет взыскан весь причиненный ущерб. Гораздо страшнее, если в результате ДТП будут человеческие жертвы, – приговор за непредумышленное убийство по неосторожности гарантирован.

В Японии обязательный технический осмотр предписан для автомобилей старше трех лет. Процедура проведения освидетельствования технического состояния транспортного средства обходится японским автовладельцам как минимум 300 долларов США. В случае выявления недостатков стоимость повторного освидетельствования составляет 1000 долларов. По этой причине японцы, как правило, избавляются от автомобилей после трех лет эксплуатации и приобретают новые.

Например, в Азербайджане, где также, как и у нас, недавно был отменен техосмотр, ныне это тоже обязательная процедура. Проводится осмотр один раз в год. Но оплачивается дважды - в пункте технического обслуживания машин при Главном управлении государственной дорожной полиции и в автосервисе. Напомним, Украина шла к возобновлению ТО несколько лет.

Законопроект №3713 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере автомобильного транспорта с целью приведения их в соответствие с актами Европейского Союза" зарегистрирован еще в декабре 2015 года, но, не получив ни одного заключения профильных комитетов и был отозван.

В таком статусе он и сейчас, - и из этого состояния вряд ли выйдет, так как значительная его часть перекочевала в следующий документ. Законопроект №4683. Он имеет название аналогичное предыдущему варианту, зарегистрированный в мае 2016 года, и предусматривает ужесточение требований к водителям и перевозчикам, увеличенные штрафы, еще больше разрешительных документов и, разумеется - техосмотр по всей строгости Директив ЕС.

Кстати, это тот самый документ, который вызвал волну критики за предложенный фактический запрет на переоборудование автомобилей и установку ГБО. Согласно этому документу, все желающие установить на свое транспортное средство газобаллонное оборудование должны сначала написать запрос в центральный офис производителя автомобиля. И только получив положительный ответ, обратится в уполномоченный Кабмином орган, который должен выдать разрешение.

Впрочем, мы упомянули еще не все инициативы, касающиеся техосмотра. Законопроект №5184 "О дорожном движении и его безопасности" также содержит информацию об обязательном ТО. Правда, термин "техосмотр", как скомпрометировавший себя прежде, в документе не применяется: вместо него – контроль технического состояния ТС.

Но от названия суть автопроверки не меняется. Сближение с Европой требует от нас перехода на новые стандарты, в том числе и те, которые касаются автомобилистов. Введение техосмотра - зеркальная функция для Украины.

В ЕС все автомобили проходят ТО. Соответственно, и мы должны поддерживать в надлежащем состоянии свой автопарк, который, возможно, в не далеком будущем получит возможность беспрепятственно колесить по евро-дорогам.

Из-за каких же неисправностей автомобиль не пройдет новый техосмотр:

• если имеет "кустарный" ксенон, дополнительные фары ("противотуманки", "искатели", прожектора и т д.),

• бампер или спойлеры не заводской конструкции,

• металлические дуги ("кенгурятники"),

• металлические пороги,

• выхлопную систему прямоточного типа,

• вырезку каталитического нейтрализатора из выпускной системы,

• эмулятор (обманку) лямбда-зонда,

• воздушный фильтр з пониженным сопротивлением ("прямоток") ,

• "чип-тюнинг",

• литые диски альтернативных производителей,

• размер резины/диска не заводского номинала,

• тормозные механизмы не заводской конструкции,

• измененный клиренс,

• тонированные стекла,

• трещины на стеклах,

• сирену сигнализации,

• грубый кузовной ремонт,

• следы утечек технических жидкостей,

• внештатные элементы (дополнительная открытая проводка, скрутка проводов, дополнительные "коробочки"),

• накладки на номерные знаки,

• лампочки на панелях.

Уточним, проводить ТО будут авторизованные пункты технического контроля, оборудованные согласно новым стандартам. При организации (или выдачи разрешения) предусматриваются механизмы, которые должны обеспечить независимость этих пунктов от дилеров, продавцов запчастей и других заинтересованных структур. На каждом таком ПТК должен иметься аккредитованный эксперт по техосмотру. Эксперты должны пройти специальное обучение, сдать экзамен, после чего они получают личную печать, разрешение проводить осмотр и право работы на ПТК.

Именно эксперт своей подписью и печатью будет заверять сертификат годности и маркер об успешно проведенном ТО. Информация о результатах техосмотра и выдаче сертификата годности транспортного средства будет передаваться в органы регистрации транспортного средства и в Моторно-транспортное страховое бюро. Запланировано также создание Единого государственного реестра транспортных средств, в который будет вноситься вся информация об автомобилях, в том числе и о состоянии ТО.

Если автомобиль успешно прошел технический контроль, ему оформят сертификат годности. Его данные обязательно вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств. В нем будет указано: категория и идентификационный номер транспортного средства;

VIN, национальный знак Украины как государства, в котором зарегистрирован автомобиль; ведомости о месте и дате проведения последнего ТО;

дата следующего ТО;

соответствие транспортного средства экологическим нормам;

пробег на момент проверки;

результаты ТО с указанием перечня кодов выявленных неисправностей;

код органа, проводившего ТО;

подпись ответственного эксперта и его печать;

вид выданной маркировки о годности транспортного средства.

К сертификату также выдается свидетельство о годности, которое следует разместить в правом нижнем углу лобового стекла внутри транспортного средства. На маркировке указывается дата следующего ТО, соответствие экологическим нормам, пробег на момент проведения проверки.

Техосмотр будет проводится регулярно.

Мотоциклы и квадроциклы с объемом двигателя более 125 кубисеских сантиметров будут его проходить через два года после регистрации и далее раз в два года.

Легковые автомобили (8+1 место) и грузовые с полной массой до 3,5 тонн - через четыре года после регистрации, и в дальнейшем раз в два года.

Такси, "скорая", автобусы, прицепы с массой 3,5 тонн отправятся на техосмотр через год после регистрации, а потом ежегодно.

Тракторы со скоростью более 40 километров в час и прицепы к ним - через чтыре года эксплуатации, и в дальнейшем раз в два года.

Внеочередной техосмотр может быть назначен в следующих случаях:

после участия машины в ДТП, из-за которого могли возникнуть изменения в основных элементах, отвечающих за безопасность ТС (колеса, подвеска, зоны пассивной безопасности кузова, системы подушек безопасности, тормозная и рулевая система). В случае ДТП уполномоченные органы Нацполиции изымают маркировку о годности такого ТС;

в случае перерегистрации ТС после произведенного переоборудования;

в случае смены владельца ТС и/или утраты свидетельства о регистрации, если необходимая информация отсутствует в Едином госреестре ТС.

Вместе с тем от обязательного ТО будут освобождены:

спортивные транспортные средства, а также исторические, возраст которые превышает 30 лет, и имеет специальные номерные знаки;

автомобили, владельцы которых имеют дипломатическую неприкосновенность;

транспорт, который предназначен только для сельхозработ на полях Украины или эксплуатируется на территории Чернобыльской зоны;

специализированный транспорт, который используется для перевозки по Украине цирков и парков развлечений со скоростью до 40 километров в час

Эксплуатировать транспортные средства, которые в указанные сроки подлежат обязательному контролю технического состояния, без проведения ТО запрещается. Штраф за управление, которое не имеет отметки о прохождении ТО, или если дата просрочена составит 340 гривен. За повторное нарушение в течение года – лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев, или админарест на срок до десять суток.

Введение обязательного техосмотра для автомобилей - вопрос лишь времени, поскольку согласно Соглашению с ЕС, техосмотр должен быть обязательным для практически всех видов транспортных средств. И как сказано в одном из пунктов Директивы 2009/40/ЕС, "проверка технического состояния транспортного средства должна быть простой, быстрой и недорогой".

Как считает директор Всеукраинской ассоциации автомобильных экспортеров и дилеров Олег Назаренко, техосмотр должен стоить от 150 до 200 гривен. Но тут возникает еще один вопрос: как предложенные стандарты ТО скажутся на интересах украинских автовладельцев? Учитывая почтенный средний возраст украинского автопарка, создается впечатление, что чуть ли не половину транспортных средств придется утилизировать!