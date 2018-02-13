Стало известно, когда начнет свои полеты Ryanair

По словам министра, презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев. Он также добавил, что лоукостер будут осуществлять свои перевозки в Борисполь и Львов.

Омелян утверждает, что для завершения процесса осталось несколько формальных вопросов.

Ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair начнет полеты в Украину в этом году, в том числе благодаря новой системе скидок, которая действует в аэропорту "Борисполь" с 1 февраля.

Также сообщается, что новая программа предоставления скидок будет действовать для обслуживаемых в "Борисполе" авиакомпаний.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейший европейский лоукостер Ryanair начнет полеты в Украину в 2018 году. Также компания устанавливает равные правила игры для всех авиакомпаний, в том числе для лоукостеров.