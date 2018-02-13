10:29 13.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186381:nastya

Стало известно, когда начнет свои полеты Ryanair

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что ирландский лоукостер Ryanair выйдет на украинский рынок авиаперевозок с осени 2018 года.

Стало известно, когда начнет свои полеты Ryanair

По словам министра, презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев. Он также добавил, что лоукостер будут осуществлять свои перевозки в Борисполь и Львов.

Омелян утверждает, что для завершения процесса осталось несколько формальных вопросов.

Ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair начнет полеты в Украину в этом году, в том числе благодаря новой системе скидок, которая действует в аэропорту "Борисполь" с 1 февраля.

Также сообщается, что новая программа предоставления скидок будет действовать для обслуживаемых в "Борисполе" авиакомпаний.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейший европейский лоукостер Ryanair начнет полеты в Украину в 2018 году. Также компания устанавливает равные правила игры для всех авиакомпаний, в том числе для лоукостеров.

Поделиться
Читайте также:
 
На столичном Майдане Независимости начали сносить МАФы - ФОТО В Киеве во вторник попрощаются с Мирославом Поповичем Латвия не будет приглашать украинскую хоккейную сборную на турнир Президенту ЮАР дали двое суток для ухода в отставку
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив