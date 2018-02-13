НАБУ заочно уведомило Труханова в подозрении о совершении преступления

Сегодня также о подозрении сообщено еще трем чиновникам из администрации города. Как сообщает пресс-служба НАБУ, сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ.

Также о подозрении сообщено заместителю Труханова, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

На данный момент принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск, - пояснили в НАБУ, Добавив, что постановления о проведении обысков детективы НАБУ получили в декабре.

В Бюро также напомнили, что уже 20 декабря 2017 трое должностных лиц Одессы выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовет. По мнению следствия, все указанные лица причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы.

Напомним, 12 февраля издание "Думская" сообщало, что Труханов по окончании отпуска, который ему продлили 8 февраля, уехал в очередную командировку.

По данным пресс-службы муниципалитета, Геннадий Труханов откомандирован в Чехию. Таким образом городской голова отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск.

Как сообщал УРА-Информ, генеральная прокуратура Украины объявлено в розыск одного из руководителей " Дельта Банк". Его подозревают растрате одного миллиарда 118 миллионов гривен.