За прошедшие сутки боевики девять раз открывали огонь, потерь среди украинских военных нет - ВИДЕО

В результате вражеского огня ни один военнослужащий сил АТО не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении, боевики днем, и в темное время суток, вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении, противник сосредоточил свою огневую активность на приморской области обороны ВСУ. В частности, минометы калибра 120 и 82 мм боевики применили вблизи Талаковки.

При этом обстрелы сопровождались огнем из вооружения БМП. Вблизи Водяного и Широкино зафиксировано огонь из минометов различных калибров. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.

Напомним, в течение ночи и дня воскресенья, 11 февраля, боевики не прекращали обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины на Донбассе.