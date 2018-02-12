Возле аэропорта Лондон-Сити обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

Соответствующую информацию подтвердила лондонская полиция, передает The Independent.

Отмечается, что бомба была обнаружена при проведении работ в реке Темза у единственной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Так, работники полиции и британского Королевского флота начали работы по разминированию, установив 214-метровую зону безопасности вокруг места находки.

В таком случае, рейсы в аэропорту Лондон-Сити отменены на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в международном аэропорту "Киев" произошла драка между пассажирами двух разных рейсов. Одни направлялись на отдых в Египет, другие – в Беларусь.