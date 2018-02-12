В Ровенской области задержан добытчик янтаря при попытке дать взятку сотруднику СБУ - ФОТО, ВИДЕО

Задержанные предлагал две тысячи долларов еженедельно за невмешательство в незаконную добычу янтаря. Как сообщает пресс-центр СБУ, после того, как мужчина предложил руководителю одного из межрайонных подразделений СБУ взятку, офицер сразу сообщил руководству о незаконном предложении.

Оперативники спецслужбы в рамках открытого уголовного производства задержали подозреваемого на "горячем". При обыске по месту жительства коммерсанта правоохранители обнаружили более 15 тысяч долларов, незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами к нему и поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Нацполиции.

Задержанному грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой провели операцию по задержанию черновицкого адвоката. "Слуга закона" требовал у одной из местных жительниц, сына которой задержали за употребление и продажу наркотиков, суммы в размере шести тысяч долларов. За это адвокат обещал повлиять на решение Шевченковским районным судом города Черновцы решения относительно назначения ее сыну более мягкого наказания. Часть суммы также должна была пойти на "отвод" апелляционной жалобы местной прокуратуры.