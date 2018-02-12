Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Сталина

Об этом грузинский политик написал на своей Facebook-странице, после прасмотра фильма "Смерть Сталина" в одном из кинотеатров.

"Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца - богатого промышленника", - рассказал политик.

Саакашвили добавил, что Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата.

"Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть", - объяснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник истек срок ночного домашнего ареста экс-президента Грузии, который тягается с украинской властью. Он намерен сыграть важную политическую роль для того, чтобы сделать из Украины "жизнеспособную страну", и изобличает господство олигархов.