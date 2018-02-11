Террористы "Боко Харам" отпустили десяток заложников

Переговоры с боевиками проходили в участием высших чинов нигерийского государства при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Боевики требовали у властей заплатить выкуп, однако требуемые суммы не сообщаются. Среди пленников оказались ученые, которые занимались поиском нефтяных месторождений в бассейне озера Чад, а женщины были похищены, когда они направлялись на похороны своих мужей.

Боевики "Боко Харам" считают себя представителями организации "Исламского государства" в Нигерии. Правоохранителям тяжело бороться с террористами, так как большинство из них прячется в непроходимых джунглях. Еще в 2014 году боевики похитили более 280 школьниц, которых затем обменяли на заключенных собратьев. Более 100 заложниц все еще остаются пропавшими без вести.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Нигерии прогремел взрыв, погибли 11 человек.