В 2018 году декоммунизация в Украине будет завершена, - Вятрович

По его словам, ликвидация в стране всех символов тоталитарного советского режима практически завершена. Остается несколько населенных пунктов, которые имеют спорное историческое название, но и здесь мы занимаемся тщательным изучением каждого объекта. ИНП доказало своб эффективность и механизмы работы, важность подобных изменений в наше время противоречива, однако с годами правильность наших решений будет становиться все более очевидной.

Вятрович уверен, что в 2018 году украинцы по телевизору увидят последнюю декоммунизированную улицу. Большой успех руководитель ИНП видит в борьбе в памятниками Ленина, которых в Украине больше нет.

"Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет", - подчеркнул Вятрович.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно президент Польши Анджей Дуда подписал так называемый "антибандеровский закон".