21:00 10.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В 2018 году декоммунизация в Украине будет завершена, - Вятрович

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что лично проконтролирует завершающий этап декоммунизации. Об этом передает "Радио Свобода".

В 2018 году декоммунизация в Украине будет завершена, - Вятрович

По его словам, ликвидация в стране всех символов тоталитарного советского режима практически завершена. Остается несколько населенных пунктов, которые имеют спорное историческое название, но и здесь мы занимаемся тщательным изучением каждого объекта. ИНП доказало своб эффективность и механизмы работы, важность подобных изменений в наше время противоречива, однако с годами правильность наших решений будет становиться все более очевидной.

Вятрович уверен, что в 2018 году украинцы по телевизору увидят последнюю декоммунизированную улицу. Большой успех руководитель ИНП видит в борьбе в памятниками Ленина, которых в Украине больше нет. 

"Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет", - подчеркнул Вятрович.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно президент Польши Анджей Дуда подписал так называемый "антибандеровский закон".

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