Украинцы все меньше выбирают отдых за границей

Сообщается, что в 2017 году показатель количества отдыхавших за рубежом уменьшиля на 46 процентов, что вдвое меньше, чем в 2016 году. Падает посещаемость курортов и в излюбленных украинцами курортных странах, таких как Египет и Турция. В прошлом году Египет с целью туризма посетили 15 тыс украинцев, что на 37 процентов меньше за прошлогодний результат.

В Турцию в 2017 году в качестве места для отдыха выбрали лишь 29 тыс человек. Это рекордный уровень падения начиная со времен независимости, показатель приоритетности выбора Турции в качестве места проведения вакации упал почти на 70 процентов.

Все больше укранских граждан начинают выбирать более экономичные, но не менее интересные вариации отдыха на территории Украины. Особенно это касается запада Украины, где в этом году туристическая активность на горнолыжных курортах превышала обычную норму. На одно спальное место претендовало сразу три человека.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Турция оказалась в топе стран, граждане который работали в Украине.